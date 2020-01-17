В Комсомольске-на-Амуре задержали телефонную "террористку"

В отдел полиции № 4 УМВД России города Комсомольска-на-Амуре поступил анонимный телефонный звонок. Собеседник заявил, что сотрудники одной из финансовых организаций города находятся в опасности.

Сообщение было получено ночью. Людей в здании не было, и эвакуация не требовалась, но проверку провели незамедлительно. На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники спецслужб. Кинолог со служебной собакой проверили помещение и не обнаружили ни взрывчатки, ни каких-либо подозрительных предметов.

Полицейским удалось быстро отследить, с какого телефона был совершен звонок. Как оказалось, пошутить над правоохранителями решила 35-летняя местная жительница. Она призналась, что никаких мотивов, кроме хулиганских у нее не было.

В пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю заявили, что в отношении телефонной "террористки" возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.