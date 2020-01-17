В Магадане будут судить педагога, насиловавшего младшеклассниц

Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего учителя из Магадана, который систематически насиловал учениц первого и второго классов.

По предварительной версии, мужчина, работавший в одном из образовательных учреждений города, мучил девочек с сентября 2017 года по апрель 2019 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Магаданской области, за время следствия удалось собрать достаточно улик, чтобы доказать это.

Материалы дела о совершении насильственных действий сексуального характера (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ), а также о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенном с жестоким обращением с ними (статья 156 УК РФ) передали в суд.