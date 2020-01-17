Новости

В Петропавловске-Камчатском задержали владельцев подпольных казино 04:51
Красную икру без документов бортпроводник привез с Чукотки в Самару 04:45
В финал конкурса "Лидеры России" вышли 30 управленцев из ДФО 04:30
Эпидемия пневмонии нового типа унесла жизнь еще одного человека в КНР 04:26
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни 04:15
На Камчатке пропавшего подростка нашли на вышке сотовой связи 04:06
Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали землетрясение 03:53
Минбезопасности США призвало Пентагон финансировать возведение стены 03:28
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников 03:15
Истребители РФ три раза поднимались на перехват нарушителей 02:36
Макрон рассказал о переброске на Ближний Восток спецназа "Ягуар" 02:32
Власти Венесуэлы назвали Европарламент виновным в дестабилизации 02:00
Израиль совершил атаку по объекту ХАМАС в секторе Газа 01:46
Пострадавшие от пожаров австралийские штаты затопило 00:55
В Москве столбик термометра поднялся до рекордных +3,2 градуса 00:48
Главную елку России отправили на переработку 00:23
На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России 16.01.2020
Путин включил Мишустина в состав Совбеза 16.01.2020
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин 16.01.2020
Минобороны опровергло информацию об ударах по гражданским объектам в САР 16.01.2020
Три очка Дацюка принесли "Автомобилисту" победу над "Салаватом Юлаевым" 16.01.2020
Исследование - какие виды до неузнаваемости изменят фауну Антарктиды 16.01.2020
Спекулянты получили 10 процентов кодов доступа к билетам на Евро-2020 16.01.2020
Зариф: Иран готов передать тела погибших при крушении Boeing 16.01.2020
В Ираке обнаружены барельефы главных богов Ассирии 16.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 04:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петропавловске-Камчатском задержали владельцев подпольных казино

Текст: Дина Непомнящая

Следователи Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (часть 3 статьи 171.2 УК РФ) в отношении трех местных жителей: двух женщин и мужчины.

Фото: Пресс-служба "Управляющей компании инфраструктурных проектов"
Игорную зону в Крыму создадут за три миллиарда рублей

Троицу заподозрили в создании двух подпольных казино, расположенных в зданиях торговых центров на улицах Абеля и Флотской. Они закупили игровое оборудование и тайком принимали желающих сыграть в азартные игры до тех пор, пока их деятельность не раскрыли полицейские.

"Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечают в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский Борьба с азартными играми

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин включил Мишустина в состав Совбеза
Клубы РФПЛ поддержали расширение премьер-лиги до 18 клубов
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово
Новый посол США в РФ прибыл в Москву