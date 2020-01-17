В Петропавловске-Камчатском задержали владельцев подпольных казино

Следователи Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (часть 3 статьи 171.2 УК РФ) в отношении трех местных жителей: двух женщин и мужчины.

Троицу заподозрили в создании двух подпольных казино, расположенных в зданиях торговых центров на улицах Абеля и Флотской. Они закупили игровое оборудование и тайком принимали желающих сыграть в азартные игры до тех пор, пока их деятельность не раскрыли полицейские.

"Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - отмечают в пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю.