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17.01.2020 06:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приамурье снежных баранов взяли под федеральную защиту

Текст: Александр Ярошенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Постановлением правительства РФ Токинский заказник, расположенный в Зейском районе Приамурья, получил статус федеральной особо охраняемой территории.

Создана дирекция крымских заповедников и заказников

Как сообщается на сайте правительства региона, новый национальный парк раскинулся на самой границе с Якутией. Он ценен своими природными ландшафтами, часть из которых специалисты называют уникальными.

Заказник - единственное место в Амурской области, где живут снежные бараны - редкие животные, занесенные в Красную книгу субъекта.

На той земле часто гуляют сильные ветра, которые, сдувая снег с зимних пастбищ, дают баранам возможность кормиться. Отдаленность охраняемой земли создает этим пугливым и очень осторожным животным комфортные условия обитания.

В парке великолепные пастбища для лесных оленей и лосей. По территории Токинского заказника проходит Становой хребет, через перевалы которого простирается крупнейший в мире азиатско-австралийский коридор миграции водоплавающих и околоводных птиц.

- Придание федерального статуса даст особо охраняемой территории - это улучшение финансирования и материально-технической базы, более широкие возможности для изучения уникальных природных ландшафтов и животного мира, а также усиление режима охраны, - пояснил замначальника отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов.

Справка "РГ"

Снежного барана иногда называют чубуком или толсторогом. Их вес достигает 70 килограммов. Наиболее крупные снежные бараны живут на Камчатки и Чукотке.

По данным Главохоты в России обитает не более 74 тысяч особей. Основной для рациона этих парнокопытных остаются травы, мох и лишайники. Любят бараны ягоды и грибы, причем старые грибы, кишащие паразитическими личинками, служат для них дополнительным источником белков и витаминов.

Власть Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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