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17.01.2020 08:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье суд рассмотрит дело угонщиков школьного автобуса

Текст: Ольга Журман

В городе Спасск-Дальний осудят двоих местных жителей 28 и 29 лет, обвиняемых в угоне школьного автобуса, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Молодые люди, будучи пьяными, увидели автобус на территории школы-интерната. При этом дверь транспорта была открыта, а ключ находился в замке зажигания. Они решили покататься.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости www.ria.ru
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Вскоре угонщики были задержаны инспекторами дорожно-патрульной службы. В отделе полиции они, ранее не судимые, дали признательные показания. Вскоре поступило и сообщение об угоне автобуса стоимостью 1,3 миллиона рублей.

В итоге парням за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (пункт "а" части второй статьи 166 УК РФ) грозит до семи лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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