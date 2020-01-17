В Приморье суд рассмотрит дело угонщиков школьного автобуса

В городе Спасск-Дальний осудят двоих местных жителей 28 и 29 лет, обвиняемых в угоне школьного автобуса, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Молодые люди, будучи пьяными, увидели автобус на территории школы-интерната. При этом дверь транспорта была открыта, а ключ находился в замке зажигания. Они решили покататься.

Вскоре угонщики были задержаны инспекторами дорожно-патрульной службы. В отделе полиции они, ранее не судимые, дали признательные показания. Вскоре поступило и сообщение об угоне автобуса стоимостью 1,3 миллиона рублей.

В итоге парням за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (пункт "а" части второй статьи 166 УК РФ) грозит до семи лет лишения свободы.