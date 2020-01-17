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Жительница Бурятии скончалась из-за передозировки парацетамола 10:00
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17.01.2020 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жительница Бурятии скончалась из-за передозировки парацетамола

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Бурятии из-за передозировки парацетамола скончалась 24-летняя девушка. 28 декабря ее санитарным рейсом доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Н.А. Семашко, но спасти пациентку врачам не удалось.

Фото: AFP/ FRED TANNEAU
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Как выяснилось, к ухудшению ее состояния привели сразу три фактора. Девушка находилась на строгой диете и потеряла сразу десять килограммов за месяц. Это нарушило работу ферментной системы печени. Сказалась также ранее перенесенная инфекция вирусного гепатита В, которую подтвердили лабораторные тесты.

К тому же, она принимала парацетамол - лекарство, которое при передозировке поражает печень и вызывает тяжелые некрозы. Для уже пострадавшего органа прием двух таблеток по три раза в день совместно с ацетилсалициловой кислотой стал тяжелым ударом. Ведь уже 1,5 таблетки считаются токсичной дозой.

Несмотря на интенсивное лечение, в том числе детоксикацию экстракорпоральным методом, пациентка впала в кому, из которой уже не вышла.

- Любое лекарство - это яд, вопрос только в дозе. Поэтому тщательнее и более взвешенно нужно относится к приему лекарственных препаратов, и, по возможности, меньше верить рекламе и больше доверять медикам, - прокомментировал заведующий ОРИТ №1 Владимир Филиппов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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