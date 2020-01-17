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17.01.2020 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке чиновницу обвинили в приемке 15 негодных квартир для сирот

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области бывшая глава района обвиняется в приемке 15 квартир для детей-сирот, в которых жить нельзя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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В 2018 году в деревне Зайцевы Котельничского района построили многоквартирный дом, 15 квартир в котором закупили для детей сирот на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Землю под здание выделили районные власти без проведения обязательных публичных слушаний, а дом построили с невероятной скоростью - всего за два месяца. Но это не насторожило чиновницу, исполнявшую на тот момент обязанности главы района, и она утвердила разрешение на ввод здания в эксплуатацию без проведения обязательного осмотра объекта.

Как оказалось, зря. Дом построили с многочисленными дефектами, фактически он не пригоден для проживания, в связи с чем дети-сироты вынуждены были искать себе другое жилье.

По факту происшествия Следственное управления СК России по региону возбудило уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления".

Строительно-техническая экспертиза подтвердила, что жилой дом имеет многочисленные недостатки и дефекты, угрожающие жизни и здоровью людей и снижающие энергетическую эффективность дома. Проще говоря, здание построили со щелями, куда и уходило тепло.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Котельничский районный суд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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