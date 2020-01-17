Нижегородец убил нечестного продавца автомобиля

В Нижнем Новгороде задержали мужчину по подозрению в убийстве человека, продавшего чужой автомобиль. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области.

По версии силовиков, 25-летний житель Московского района города пригласил продавца машины в гараж и убил, нанеся удары по голове. Ночью убийца сжег тело. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Следователям он рассказал, что захотел вернуть свои деньги, которые он заплатил продавцу за дорогую машину, поскольку оказалось, что автомобиль продавцу не принадлежит.

В ближайшие дни будет избрана мера пресечения для задержанного. Расследование продолжается.