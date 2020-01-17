Первый в России робот-чиновник вышел на работу

Администрация губернатора Пермского края обзавелась новым сотрудником - это не кто иной, как робот, который выполняет функции консьержа: проводит консультации, выдает пропуски и записывает посетителей на прием.

- Такой механический помощник работает лучше человека, - уверяет производитель, компания Promobot. - Он не ошибается, не отвлекается, его нельзя обмануть. Достаточно приложить паспорт к сканеру, и робот распознает ваши данные, проверит наличие записи на прием и выдаст пропуск.

Функционал у робота-консьержа приближен к человеческому - он подскажет, как пройти до нужного кабинета, а при необходимости даже свяжется с приемной и уточнит, действительно ли там ждут посетителя.

Такого сотрудника можно завести даже в своем ТСЖ, и он будет узнавать всех жильцов и гостей, помогать с оплатой коммунальных услуг.

- В крае уже есть опыт использования подобного робота - он уже год работает в МФЦ. Через него можно уточнить статус документов, узнать о доступных услугах, заполнить заявление. Это помогло снизить загрузку администраторов и операторов центра, - говорит Александр Маслов, замминистра информационного развития и связи Пермского края.

По данным МФЦ, с марта 2019 года Промобот принял более 25 тысяч обращений, что позволило каждому администратору каждый день экономить примерно 43 минуты рабочего времени.

Потенциал у Промоботов большой: например, Пермский государственный медицинский университет планирует использовать роботов-пациентов на занятиях и экзаменах у студентов.

Активное введение роботов-помощников на предприятиях может не беспокоить людей, считает Александр Маслов. Робот не заменит человека, а будет выполнять лишь некоторые функции.