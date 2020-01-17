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17.01.2020 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове осуждена женщина, оставившая дома умирать дочь от голода

Текст: Андрей Андреев

Женщина, по чьей вине умерла дочь в запертой квартире о голода и жажды, отправится на 13 лет в колонию. Об этом сообщило в пятницу СУ СКР по Кировской области.

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Согласившись с доводами прокуратуры, суд признал ее виновной, присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору о мошенничестве в сфере кредитования, и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом семь тысяч рублей с ограничением свободы сроком на один год.

Напомним, 20 февраля прошлого года в квартире на улице Щорса областного центра пожилая женщина обнаружила тело свой трехлетней внучки. Дома никого из взрослых не было. Также в квартире не было ни еды, ни питья. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели ребенка стало обезвоживание организма, голодание и общее переохлаждение.

СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело по факту "убийства малолетнего с особой жестокостью". Подозреваемая - 21-летняя Мария Пленкина была задержана и взята под арест.

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Как выяснило следствие, молодая женщина оставила дочь одну дома на несколько дней без присмотра взрослых, практически без еды и перекрыла воду. Все это время она находилась у подруги, которой говорила, что ребенка оставила со своей знакомой.

На суде женщина признала свою вину. По ее словам, она хотела вернуться к ребенку, но почему-то не делала этого. По словам опрошенных родных и знакомых женщины, ранее она высказывала мысли о том, чтобы сдать ребенка в соответствующие социальные учреждения, но почему-то предпочла избавиться от дочери таким жестоким способом. Это вызвало сомнения в дееспособности женщины, но комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления она осознавала характер своих действий и была признана вменяемой.

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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