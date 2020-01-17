Круглый стол "Реабилитация и социализация людей, перенесших ампутацию" в нижегородском филиале "Российской газеты" собрал ученых, врачей, представителей госучреждений, отвечающих за решение конкретных вопросов в этой сфере.

Ольга Никитина (в центре): "Предложение о создании Центра комплексного сопровождения инвалидов-ампутантов очень верное и соответствует духу времени" Фото: Мария Волкова/РГ

По статистике, которую привел доктор медицинских наук, заведующий отделением гнойной хирургии Городской клинической больницы № 5 Николай Степанов, на протяжении последних трех десятилетий в Нижегородской области фиксируется рост числа высоких ампутаций. Ежегодно выполняется 250-290 ампутаций на миллион жителей, то есть, почти 900 операций в трехмиллионной области.

Такую динамику специалисты объясняют двумя факторами. Во-первых, последствиями сахарного диабета и атеросклероза сосудов, поскольку причина каждой третьей ампутации нижних конечностей - именно сахарный диабет. По данным заведующей эндокринологическим отделением областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, в регионе зарегистрировано около 135 тысяч больных сахарным диабетом, ежегодно к этой цифре добавляется более 10,5 тысяч новых случаев.

Во-вторых, и это характерно в большей степени для мужской части населения, производственный травматизм. Нижегородская область имеет большой машиностроительный комплекс. По данным Федеральной государственной информационной системы Федерального реестра инвалидов на 1 октября 2019 года трудовые увечья, приводящие, в том числе и к ампутации конечностей, получили 4565 жителей Нижегородской области.

Статистика впечатляющая, правда, в жизни обычный человек редко встречается с такими людьми, во многом из-за того, что ампутанты вынужденно живут в замкнутом пространстве своей квартиры, а это добавляет негатива их моральному состоянию.

Профессор кафедры общей социологии и социальной работы факультета социальных наук ННГУ им. Н.И.Лобачевского, доктор исторических наук Зарэтхан Саралиева считает, что необходимо создать специализированный центр сопровождения для ампутантов.

- Это должна быть комплексная помощь, включающая как медицинскую, так и социальную реабилитацию инвалидов, - утверждает она. - И без помощи государства, только силами волонтеров сделать это практически невозможно. Страдают сотни людей, а если считать и членов семей, то тысячи.

Ученые-социологи предлагают создать Центр комплексного сопровождения инвалидов-ампутантов. Цели гипотетического пока учреждения - медико-психологическая и социальная адаптация с восстановлением или обретением человеком социальной субъектности. Проще говоря, человек, лишенный конечности, должен чувствовать себя полезным членом общества, а не обузой для родных и близких.

Для достижения этих целей предполагается создание команды специалистов, которые будут помогать своим подопечным и направлять их. В восстановлении физического здоровья в тех пределах, которые позволяет травма, посодействуют медик-хирург и протезист. Психолог облегчит психологическое принятие пациентом новых жизненных реалий. Специалист медико-социальной экспертизы и юрист будут следить, чтобы права ампутанта не нарушались. Работник службы занятости поможет в переобучении или возвращении к профессиональной деятельности, а также, если это возможно, в трудоустройстве. Большой фронт работ выпадает на долю работника социальной службы. Это - восстановление социальных связей, налаживание новых контактов, помощь в общении с различными организациями: работодателями и социальными учреждениями.

Если к этим семи специалистам добавить еще представителя Фонда социального страхования, то получится постоянно действующая Команда, которая, по мысли инициаторов идеи, должна работать и принимать ампутантов в будущем Центре, и, естественно, их работа должна оплачиваться Центром. Компетенции членов Команды позволяют находить решения в большинстве возникающих ситуаций. В нестандартных случаях, то на помощь придет "Команда+", в которую предлагается привлечь терапевта, невролога, психотерапевта, нарколога и педагога.

Сергей Судьин, доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ уверенно заявил, что в предлагаемой модели работы ключевое звено - социальный работник.

- Больной - не изолированная единица, а часть социума, - объясняет он. - И окружение, семью, нужно научить поддерживать все разумные желания больного. Вплоть до желания достичь чего-то в новом для человека статусе, будь то новая профессии или спортивные успехи.

По мнению ученого, помимо усилий социального работника, помимо возможностей, которые в будущем сможет предоставить предлагаемый центр, нужно организовывать группы самопомощи, где ампутанту об особенностях жизни в новой жизненной ситуации расскажут не только врачи, но и товарищи по несчастью, сумевшие преодолеть депрессию и добившиеся определенных успехов.

Кандидат социологических наук Анна Ермилова, доцент кафедры общей социологии и социальной работы, считает, что ресурсы для решения проблем ампутантов в стране есть, но они рассредоточены по различным ведомствам и организациям. Не хватает координирующего органа, которым и может стать предлагаемый Центр.

Доктор медицинских наук, заведующий отделением гнойной хирургии Городской клинической больницы № 5 Николай Степанов не во всем согласен с предложениями университетских ученых. Вернее, его несогласие относится к "педалированию" темы обязательного развития физических способностей. Делать ставку, например, на инваспорт, по его мнению, совершенно неверно, так как очень большое количество ампутаций - это прямое следствие других болезней, при которых экстремальные физическиенагрузки к добру не приведут.

- Мы в клинике проводим ампутацию, когда уже нет другого выхода, - рассказывает хирург. - И в течение трех лет после операции значительный процент больных умирает. Так что, в первую очередь нужно думать о выживаемости ампутантов в новых условиях.

Главный внештатный специалист областного минздрава по медицинской реабилитации Ольга Смирнова рассказала, что в области успешно применяются все виды реабилитации ампутантов.

Наталья Заречнова, кандидат медицинских наук, заведующая отделением реанимации и реабилитации Приволжского окружного медицинского центра согласилась с коллегой, но заметила, что подчас больным сложно получить нужный вид реабилитации, поскольку проводят их различные организации, а координация их действий находится не на должном уровне.

Как свидетельствует статистика и практика работы Фонда социального страхования, требования инвалидов по обеспечению необходимыми техническими средствами реабилитации (ТСР), прописанные в законе, исполняются. По информации представителя Нижегородского регионального отделения ФСС РФ Андрея Загуменнова, в 2019 году из федерального бюджета на эти цели выделено почти 745 миллионов рублей, из которых 168 миллионов выплачено в качестве возмещения за самостоятельно приобретенные инвалидами ТСР, а на остальные деньги передано более 10,7 миллионов единиц необходимых изделий.

Однако исполнение буквы закона может не всегда соответствовать интересам больного. Например, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.06.2019 № 715 "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом", "гражданин, находящийся на лечении в стационаре в связи с операцией по ампутации (реампутации) конечности (конечностей), имеющий предусмотренные данным Постановлением дефекты, нуждающийся в первичном протезировании, направляется на медико-социальную экспертизу в срок, не превышающий трех рабочих дней после проведения указанной операции". И экспертиза проводится в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления в бюро соответствующего направления на медико-социальную экспертизу. Сделано это для того, чтобы "быстрее рассмотреть вопрос об установлении инвалидности, сформировать индивидуальную программу реабилитации и организовать процедуру обеспечения протезом".

И если скорейшее проведение экспертизы и разработка индивидуальной программы реабилитации ни у кого не вызывают возражения, то обязательное решение вопроса о протезировании в трехдневный срок выглядит достаточно спорно.

- Для медиков не секрет, что рекомендации по протезированию возможны после заживления, формирования и подготовки культи, то есть после завершения комплексного этпапа медицинской реабилитации - говорит Анна Смирнова, и. о. руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе Главного бюро МСЭ по Нижегородской области Минтруда РФ. - А это происходит не за три дня, а как минимум через 3-4 месяца. Мы должны исполнять закон и, конечно, рекомендуем больному протез. Однако нет полной уверенности и никаких гарантий, что после реабилитации в больнице человек сможет воспользоваться рекомендованным протезом. Аналогичные мысли высказал и хирург Николай Степанов. По его мнению, ампутанту сначала нужно научиться пользоваться костылями, привыкнуть к своему новому состоянию. И только потом учиться ходить на протезе. К тому же, после заживления культи предоставленный по закону протез может просто не подойти по антропометрическим параметрам. А неудобный протез не очень-то способствует восстановлению после операции.

Протоиерей Михаил Поройков, заместитель руководителя отдела по взаимодействию Нижегородской митрополии с медицинскими и социальными учреждениями, акцентировал внимание собравшихся на том, что люди, пережившие трагедию, нуждаются не только в медицинском, но и в духовном врачевании. И поэтому нельзя недооценивать религиозное воздействие на состояние больных.

Участники круглого стола, высказав свои предложения, сомнения и опасения, пришли к общему мнению, которое сформулировала Ольга Никитина, региональный координатор федерального проекта "Единая страна - доступная среда", член президиума регионального политсовета партии "Единая Россия".

- Мы сегодня ясно поняли, что для людей, потерявших конечности, нужно создать максимально комфортные условия возвращения в активную жизнь. Предложение о создании Центра комплексного сопровождения инвалидов-ампутантов, на мой взгляд, очень верное и соответствует духу времени. Центр - своеобразное "единое окно", в котором человек сможет получить все виды поддержки. Ведь что сегодня происходит? Даже если для инвалида разработана индивидуальная программа реабилитации с использованием всех доступных инструментов: нормативных, методических, информационных, он не всегда сможет реализовать ее на практике: из-за транспортной недоступности многих организаций, из-за недостаточно качественных услуг по реабилитации, из-за разобщенности имеющихся ресурсов, из-за незнания своих юридических и гражданских прав. Такой центр - это еще одна точка доступа в активную жизнь для людей, которых личная трагедия раньше практически вычеркивала из социума, оставляя один на один со своей бедой.