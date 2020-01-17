В Прикамье СК проверит обстоятельства смерти младенца в больнице

Следователи СК России по Пермскому краю выясняют обстоятельства смерти месячного грудничка, скончавшегося в больнице города Добрянки. Об этом сообщили в краевом СКР.

Девочке Свете исполнился всего месяц, когда она заболела. Стала вялой, и хотя температура не повышалась, родители вызвали врача. Тот немедленно предложил им госпитализацию. В добрянской больнице маму с дочкой разместили в инфекционное отделение. Однако, через некоторое время ребенку стало плохо, ее направили в реанимацию, где она и скончалась через несколько часов. Предварительный диагноз: вирусная пневмония.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели девочки. Изъяты медицинские документы, назначена экспертиза правильности оказания медицинской помощи, опрашиваются очевидцы.

Свою проверку также проводит краевой минздрав.

- Как только ко мне поступила эта информация, я дала распоряжение специалистам Минздрава Пермского края тщательным образом проверить этот случай, руководителю лечебного учреждения активно содействовать следственному комитету для объективного расследования причин. О результатах проверки обязательно сообщу, - рассказала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.