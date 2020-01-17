В Самарской области из-за погодных аномалий распустилась сирень

В Сызрани фотограф Юрий Хайров снял проклюнувшуюся зелень сирени. Аномально теплая январская погода в Самарской области по прогнозам Гидрометцентра России по Самарской области сохранится еще как минимум на следующую неделю.

Зазеленевший кустарник наблюдательный молодой человек заметил на улице Карла Маркса. Он сфотографировал необычное для середины января природное явление и разместил снимок и комментарий в соцсетях.

"Январское чудо, сирень распустила листочки. Необычное явление, редкое, так как такого тепла еще не наблюдали в наших краях в январе", - прокомментировал фотограф.

Действительно, по сведению Гидрометцентра России по Самарской области во второй декаде января средняя температура воздуха выше нормы на 9 градусов. По словам синоптика Приволжского УГМС Надежды Пестриковой, во всем виноваты атлантические циклоны, которые сейчас перемещаются по северным широтам.

- Они не дают холодному воздуху проникать в более южные районы. Это создает условия для повышенного фона температуры воздуха и в Самарском регионе. До конца недели сохранится теплая погода.

Прогноз на следующую неделю - до четверга 23 января также неутешительный: аномально высокие температуры не собираются уступать место холодам. Днем в Самаре и по области будет снова небольшой плюс.