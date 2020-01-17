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17.01.2020 11:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самарской области из-за погодных аномалий распустилась сирень

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Сызрани фотограф Юрий Хайров снял проклюнувшуюся зелень сирени. Аномально теплая январская погода в Самарской области по прогнозам Гидрометцентра России по Самарской области сохранится еще как минимум на следующую неделю.

Фото: iStock
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Зазеленевший кустарник наблюдательный молодой человек заметил на улице Карла Маркса. Он сфотографировал необычное для середины января природное явление и разместил снимок и комментарий в соцсетях.

"Январское чудо, сирень распустила листочки. Необычное явление, редкое, так как такого тепла еще не наблюдали в наших краях в январе", - прокомментировал фотограф.

Действительно, по сведению Гидрометцентра России по Самарской области во второй декаде января средняя температура воздуха выше нормы на 9 градусов. По словам синоптика Приволжского УГМС Надежды Пестриковой, во всем виноваты атлантические циклоны, которые сейчас перемещаются по северным широтам.

- Они не дают холодному воздуху проникать в более южные районы. Это создает условия для повышенного фона температуры воздуха и в Самарском регионе. До конца недели сохранится теплая погода.

Прогноз на следующую неделю - до четверга 23 января также неутешительный: аномально высокие температуры не собираются уступать место холодам. Днем в Самаре и по области будет снова небольшой плюс.

Общество Природа Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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