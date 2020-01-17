Видео: В Пензе вылетевшая на тротуар машина едва не сбила пешеходов

Видеорегистратор зафиксировал ДТП в Пензе, которое чудом обошлось без жертв. Оно произошло на перекрестке в центре города.

Столкнулись две иномарки, одна из которых проехала перекресток на красный свет, не сбавляя скорости. После столкновения машины вынесло на тротуар, где они едва не задели пешеходов.

За считанные секунды до ДТП две девушки собирались переходить дорогу и стояли у обочины, дожидаясь разрешающего сигнала светофора. Но когда загорелся зеленый для пешеходов, они едва не оказались под колесами.

Никто не пострадал, машины получили заметные повреждения.

Несколько дней назад в Пензе произошло похожее ДТП. Тогда выскочившая на тротуар машина сбила трех мальчиков возрасте 13 лет. Им потребовалась медицинская помощь.