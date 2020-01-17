Восемь человек пострадали при столкновении двух автобусов в Кирове

В Кирове столкнулись два автобуса "ПАЗ". Авария произошла сегодня в 7.05 на улице Дзержинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД Кировской области.

По предварительной информации, водитель автобуса №22 подъезжал к остановке общественного транспорта, не справился с управлением и столкнулся с автобусом №44, который отъезжал от остановки.

В обоих автобусах в этот момент было по 20 пассажиров. По предварительной информации, травмы получили восемь человек.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия, при которых произошла авария.