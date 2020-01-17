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17.01.2020 14:20
Проект: В регионах

Новосибирских школьников досрочно обеспечат бесплатными обедами

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова учащиеся начальных классов средних школ будут обеспечены бесплатным горячим качественным питанием раньше 1 сентября 2023 года.
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Правительство региона, все муниципалитеты в кратчайшие сроки должны проанализировать потребность учебных учреждений как в финансовом, так и в материально-техническом обеспечении для выполнения данной задачи.

Фото: kremlin.ru
Новосибирская область дополнит инициативы президента на уровне региона

Андрей Травников отметил, что потребуются ресурсы, чтобы привести в соответствие материально-техническую базу. Если в Новосибирске такой потребности нет, то в сельских школах, скорее всего, нужно будет создать или обновить пищеблоки, или применить другие формы, позволяющие обеспечить учеников горячим питанием.

Как особо подчеркнули в пресс-службе регионального правительства, губернатор поставил жесткие сроки для выполнения своего поручения: "С первого сентября 2020 года эта инициатива должна быть внедрена в жизнь".

- Мы не будем ждать установленного президентом срока - 1 сентября 2023 года. Постараемся это сделать намного раньше, - заявил Андрей Травников.

Речь идет даже о тех образовательных учреждениях, где сегодня нет технической готовности, в частности малокомплектных сельских школах.

Как ранее отмечал глава региона, Новосибирской области предстоит большая работа по реализации инициативы, которая касается обеспечения бесплатным горячим питанием всех детей во всех начальных школах области без каких-либо исключений.

Справка "РГ"

Как отмечено в послании президента РФ Федеральному Собранию, уже с 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс должно предоставляться в тех регионах и школах, где существует техническая готовность. И не позднее 1 сентября 2023 года все младшие школьники во всех субъектах Федерации должны быть обеспечены бесплатными горячими обедами.

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