В Красноярском крае семья из трех человек погибла в ДТП

В Ермаковском районе Красноярского края произошло тройное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

По данным ведомства, авария произошла вечером 17 января на 569 километре федеральной трассы Р-257 "Енисей". Предварительно установлено, что водитель Nissan попытался обогнать ехавший перед ним КамАЗ, однако во время маневра столкнулся с грузовиком и вылетел на "встречку". Там он врезался в Hyundai.

В результате аварии погибла семья из трех человек, которая ехала в салоне Nissan из Абакана в Кызыл. 51-летний мужчина, его 48-летняя жена и их 17-летняя дочь скончались на месте аварии.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, для ликвидации последствий ЧП привлекались 18 человек и четыре единицы спецтехники. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии. Автомобильное движение в районе происшествия не перекрывалось, сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку.