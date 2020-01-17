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17.01.2020 18:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае семья из трех человек погибла в ДТП

Фото: Пресс-служба МВД по Красноярскому краю Фото: Пресс-служба МВД по Красноярскому краю
Фото: Пресс-служба МВД по Красноярскому краю

В Ермаковском районе Красноярского края произошло тройное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю
В Красноярском крае шесть человек пострадали в тройном ДТП

По данным ведомства, авария произошла вечером 17 января на 569 километре федеральной трассы Р-257 "Енисей". Предварительно установлено, что водитель Nissan попытался обогнать ехавший перед ним КамАЗ, однако во время маневра столкнулся с грузовиком и вылетел на "встречку". Там он врезался в Hyundai.

В результате аварии погибла семья из трех человек, которая ехала в салоне Nissan из Абакана в Кызыл. 51-летний мужчина, его 48-летняя жена и их 17-летняя дочь скончались на месте аварии.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, для ликвидации последствий ЧП привлекались 18 человек и четыре единицы спецтехники. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства аварии. Автомобильное движение в районе происшествия не перекрывалось, сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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