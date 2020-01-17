В Красноярском крае шесть человек пострадали в тройном ДТП

В Богучанском районе Красноярского края столкнулись два грузовика и микроавтобус. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла в 14:50 по местному времени в семи километрах от села Богучаны. По данным полиции, столкнулись пассажирская "ГАЗель", грузовик Freightliner и пассажирский КамАЗ. По предварительной информации, 47-летний водитель Freightliner врезался в микроавтобус, шедший впереди попутным курсом. В результате удара "ГАЗель" выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом.

Пострадали шесть человек - водитель и пять пассажиров микроавтобуса. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадавшие являются рабочими одного из предприятий района. По данным регионального минздрава, из них госпитализация понадобилась четверым, еще двое отпущены на амбулаторное лечение. Все госпитализированные получили травмы средней степени тяжести.

Для ликвидации последствий аварии привлекались 22 человека и девять единиц спецтехники. На данном участке ограничено автомобильное движение. Работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства аварии.