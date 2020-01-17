В Красноярском крае транспортер с рабочими провалился под лед

В Богучанском районе Красноярского края моторизированный транспортер провалился под лед на реке Ангара. В результате погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла во время перевозки рабочих через ледовую переправу реки Ангара в 15 километрах западнее поселка Пинчуга. По предварительным данным следователей, из-за неосторожных действий 40-летнего водителя транспортер провалился под лед и затонул. Погиб один из работников. Остальные члены экипажа сумели выбраться из воды.

По данному факту сотрудники ведомства проводят проверку. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.