В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники

Полиция Юрги проводит проверку по факту оставления ребенка в опасности. Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, младенца на крыльце поликлиники посреди ночи оставил неизвестный мужчина.

Обнаружил ребенка ночной сторож медучреждения, около 06.00 по местному времени он сообщил о находке в полицию. Стражи порядка просмотрели записи с камер наблюдения и зафиксировали момент, когда в темное время суток мужчина принес малышку к дверям.

Сейчас правоохранители устанавливают личность неизвестного, а также матери подброшенной девочки. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности, виновному грозит до одного года колонии.

Ребенка поместили в родильное отделение. Обследовав его, врачи пришли к выводу, что жизни младенца ничего не угрожает.