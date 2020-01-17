В Омске проверили 1700 торговых точек на сбыт снюсов

Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки торговых точек: как оказалось, снюс в Омске может купить любой школьник.

Между тем специалисты утверждают, что вред здоровью от снюса, который выпускают в виде конфет, пастилок и саше, ничуть не меньше, чем от сигарет.

- В одном саше-пакетике снюса содержится 50-60 миллиграммов никотина, что сопоставимо с пачкой крепких папирос. Помимо этого столичные эксперты нашли в продукте и свинец, и кадмий, и ртуть. Во время опытов на мышах из 70 особей 29 погибли. Причем практически мгновенно, - сообщила начальник профильного отдела регионального Роспотребнадзора Ольга Екимова. - Выпускают препарат не только в виде саше, но и как леденцы, мармелад, жвачку. Дети все это любят и, покупая, серьезно рискуют здоровьем.

В оперативном порядке ведомство проверяет торговые точки. С 25 декабря эксперты "прочесали" более 1700 объектов торговли и общепита. В двух десятках из них продавался снюс. Сейчас магазинчики и киоски закрыты, продукция, не имеющая достоверных документов, изъята и отправлена на экспертизу. Предприниматели (а нарушения выявлены в несетевых предприятиях) будут оштрафованы, но максимальный штраф за такие нарушения - 40 тысяч рублей.

По словам специалистов, на части опасной продукции имеется информация о содержании вредных веществ и адрес изготовителя. Помимо Швеции и Дании, это столичные регионы, а также Самара, Ставрополь, Тюмень, Новосибирская область. Однако уже первые проверки показали, что представленные данные - липовые.

Тем временем снюсовое поветрие, начавшееся в Омске в конце прошлого года, продолжается. Родители в шоке. "В западню попадают совершенно нормальные дети. Старшеклассники предлагают леденцы малышне, а потом потешаются над их опьяневшим видом". "Сын пришел из школы зеленый, весь вечер страдал тошнотой и рвотой". "Дочь несла какую-то чепуху, не смогла сделать уроки", - делятся перепуганные матери.

Правозащитники уже обратились в Законодательное собрание Омской области с требованием запретить продажу опасных леденцов и пастилок на территории региона. Парламентарии в свою очередь заверили, что примут регламент в кратчайшие сроки.