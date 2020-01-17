Въезд в Барнаул перекрыли из-за массовых ДТП

Метель стала причиной массового столкновения автомобилей в Барнауле.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительным данным, два крупных дорожно-транспортных происшествия произошли на выезде из города на втором километре Правобережного тракта. Нулевая видимость пока не позволяет сотрудникам ГИБДД установить точное количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств.

"Въезд в Барнаул полностью перекрыт, выезд из города возможен только по Новосибирскому направлению, Покидать краевую столицу транспортным средствам разрешают только по обочине", - отметили в пресс-службе.

Сегодня в 14:23 местного времени (10.23 мск) крупное ДТП случилось в районе поселка Урожайный Павловского района Алтайского края. В условиях нулевой видимости столкнулись около 15 автомобилей. По предварительной информации, два человека погибли, еще несколько получили травмы.

Из-за сложных погодных условий Управление ГИБДД Алтайского края переведено на усиленный режим службы. На дороги региона выведено около 130 экипажей ГИБДД, за порядком на дорогах следят 300 сотрудников Госавтоинспекции. Перекрыто движение по девяти дорогам регионального движения, ограничено движение грузового и пассажирского транспорта по федеральной трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан. ГИБДД просит граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки.