Новости

Новым генеральным секретарем НОК Беларуси назначена Полина Головина 14:10
Обнаружен древнейший арахнид, первым на Земле ступивший на сушу 14:04
Максим Матвеев рассказал о съемках в сериале "Триггер" 14:02
Въезд в Барнаул перекрыли из-за массовых ДТП 14:01
Хаменеи назвал ФРГ, Францию и Великобританию марионетками США 13:47
Глава ВЦИОМ отметил повышение рейтинга оценки деятельности Путина 13:46
Погода в Москве 17 января побила новый рекорд 13:43
Первый в России робот-чиновник вышел на работу 13:30
Сериал "Британия" продлили на третий сезон 13:13
Ученые объяснили аномально теплый январь на Урале 13:07
Разработан "живой" бетон с бесконечным потенциалом применения 13:06
Пять систем, которые снижают ресурс двигателя автомобиля 13:00
Вышел трейлер третьего сезона "Леденящих душу приключений Сабрины" 12:56
Польские археологи нашли в старой синагоге "сенсационный" клад 12:49
Сериал "Охотник за разумом" Дэвида Финчера может быть закрыт 12:45
Сергей Лавров ответил, останется ли он министром 12:39
Рогозин: США будет сложно потянуть расходы на пуск новой лунной ракеты 12:38
Названы регионы России с дорогой и дешевой землей 12:26
Лавров намерен принять участие в конференции по Ливии в Берлине 12:26
На Вятке чиновницу обвинили в приемке 15 негодных квартир для сирот 12:24
Джеймс Бонд не будет женщиной 12:23
На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 26 боевиков 12:15
"Синяя Армада" России признана вне конкуренции по итогам "Дакара" 12:10
В Кирове осуждена женщина, оставившая дома умирать дочь от голода 12:09
В калининградском аэропорту открылась выставка ретроавтомобилей 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Въезд в Барнаул перекрыли из-за массовых ДТП

Текст: Юрий Прокопьев (Барнаул)

Метель стала причиной массового столкновения автомобилей в Барнауле.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительным данным, два крупных дорожно-транспортных происшествия произошли на выезде из города на втором километре Правобережного тракта. Нулевая видимость пока не позволяет сотрудникам ГИБДД установить точное количество пострадавших людей и попавших в ДТП транспортных средств.

Полиция возбудила дело после ДТП с автобусом под Ульяновском

"Въезд в Барнаул полностью перекрыт, выезд из города возможен только по Новосибирскому направлению, Покидать краевую столицу транспортным средствам разрешают только по обочине", - отметили в пресс-службе.

Сегодня в 14:23 местного времени (10.23 мск) крупное ДТП случилось в районе поселка Урожайный Павловского района Алтайского края. В условиях нулевой видимости столкнулись около 15  автомобилей. По предварительной информации, два человека погибли, еще несколько получили травмы.

Из-за сложных погодных условий Управление ГИБДД Алтайского края переведено на усиленный режим службы. На дороги региона выведено около 130 экипажей ГИБДД, за порядком на дорогах следят 300 сотрудников Госавтоинспекции. Перекрыто движение по девяти дорогам регионального движения, ограничено движение грузового и пассажирского транспорта по федеральной трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан. ГИБДД просит граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
В МИД РФ оценили предложения Лондона по новой ядерной сделке с Ираном
На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 26 боевиков
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Роспотребнадзор по Москве подтвердил санитарную безопасность купелей