Отец случайно застрелил сына на охоте в КЧР

59-летний житель Черкесска во время охоты на волков случайно застрелил собственного сына. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинении смерти по неосторожности".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, трагедия произошла на окраине поселка Солнечный Прикубанского района. Местные жители организовали облаву на волков, в которой приняли участие отец и сын.

Подозреваемый, вооруженный карабином, услышал шум в камышах и произвел один выстрел. С расстояния 20 метров пуля на вылет пробила грудь 39-летнего сына охотника, который от полученных ранений скончался на месте.

Следователи изъяли оружие у участников облавы и опросили свидетелей.