Яна Тумина поставит в МДТ спектакль для подростков и родителей

Петербургский режиссер Яна Тумина выпустит 19 января премьеру на Основной сцене Малого драматического театра - Театра Европы - "Где нет зимы" по мотивам повести Дины Сабитовой.

Это дебют на сцене МДТ известного режиссера Туминой, поставившей немало спектаклей в разных театрах города, и первая театральная постановка прозы Сабитовой, книга которой "Где нет зимы" (2011) выдержала уже несколько изданий.

По мнению Яны Туминой, произведения Дины Сабитовой интересны для театра и кинематографичны. Она автор замечательной повести-сказки "Цирк в шкатулке", серии книг, посвященных теме усыновления и опеке над детьми. Тему знает не понаслышке - у нее есть двое сыновей, а также приемная дочь.

- Эта премьера для нас - важное событие. Одно из направлений нашей художественной работы - создание спектаклей для так называемого семейного просмотра - совсем не детских, а рассчитанных на то, чтобы их смотрели и взрослые, и дети, а главное - взрослые вместе с детьми. Чтобы они вписывались в наш круг размышлений, - сказал на пресс-конференции худрук театра Лев Додин. - Что еще важно - это современная проза, что бывает нечасто на нашей сцене, очень неплохая, искренняя, как мне кажется. Выбрали не сказку, фэнтези, а прозу, связанную с современной жизнью со всеми ее странностями и в то же время с очень точными наблюдениями и характерами.

Я рад, что в работу МДТ включилась Яна Тумина, и сложился замечательный тандем с художником Эмилем Капелюшем.

Яна Тумина - автор инсценировки, в соавторстве с критиком Еленой Покорской. Как отметила режиссер, соавторами стали и актеры МДТ, работали в диалоге. "Мы отталкивались от определенных ситуаций, сюжетных линий и создавали свои интерпретации, сохраняя текст автора. Кое-что обсуждали по скайпу с Диной Сабитовой, живущей сейчас в другой стране. Книга объемная, событийная, в ней много всего происходит. Я себя сдерживаю сейчас, чтобы не начать делать по этой книге отдельные маленькие спектакли - там столько тем, что в один спектакль они не войдут".

Пресс-конференция в МДТ-Театре Европы. Слева направо: Эмиль Капелюш, Яна Тумина, Лев Додин, Давид Вольфовский. Фото: Виктор Васильев /Малый драматический театр

Герои - дети, брат и сестра, оставшиеся без родителей. Важные темы - детское одиночество, беззащитность, бесприютность. В ролях брата и сестры Ярослав Дяченко и Дарья Ленда. В спектакле заняты заслуженные артисты России Наталья Акимова, Михаил Самочко, артисты Александр Быковский, Екатерина Клеопина и другие.

На афише указан возраст, рекомендованный к просмотру: "12 +". Сама книга адресована подросткам. Режиссер считает, что на материал откликнутся и узнают себя, скорее, подростки, а не маленькие дети. Надеется, что они придут в театр с родителями. "Мы балансируем между сказкой, волшебным миром и настоящим. Хочется, чтобы волшебный мир выиграл, а не тот, где дети оказываются в Центре временного содержания и чувствуют себя брошенными, одинокими". Лев Додин добавил, что не менее важно, если на спектакль придут родители без детей, а потом посмотрят на своего ребенка немного другими глазами, а, может, и на самих себя: "История интересна тем, что она не только про детей, но и про взрослых. Взрослые смогут узнать что-то новое о детях, а дети - о взрослых, об их сложной, противоречивой жизни. Одно одиночество рождается от другого".

Сценограф спектакля - известный художник Эмиль Капелюш, в МДТ оформлял спектакли "Звездный мальчик" О. Уайльда, "Ворон" К. Гоцци (премия "Золотой софит" за лучшую работу художника).

Основные события происходят в доме. Современная реальность. В спектакле используют анимацию, графику, будет кукла. В книге говорится, что главный герой словно смотрит кино, рассказывая о своей жизни, и Паша все время рисует.

- Сцена МДТ, не самая большая и сверхосвещенная, располагает к минимализму и здесь не хочется делать избыточную сценографию. Что интересно, на сцене будут присутствовать не только артисты, но и монтировщики, невероятно красиво и художественно. Говоря высоким стилем, это гимн старому театру, в котором на первом месте не электроника, а человек, его руки, умения… - рассказал Эмиль Капелюш.

Еще несколько художников заняты в работе: Анис Кронидова (костюмы), Миша Сафронов (анимация), Женя Исаева (графика), Кира Камалидинова (кукла), Василий Ковалев (свет).

Спектакль "Где нет зимы" можно увидеть 19, 26, 27 января.

Справка "РГ"

В Петербурге с успехом идут спектакли Яны Туминой "Комната Герды" (театр "Особняк"), "Деревня канатоходцев" ("Открытое пространство"), "Опасные связи. Postscriptum" ("Комик-Трест"), "Трюк" ("За Черной речкой") "Я Басё" ("Упсала-Цирк") и другие.

"Золотой софит-2019" назвал лучшим спектаклем на большой сцене "Гекатомба. Блокадный дневник" Туминой в Театре "На Литейном".

Тем временем

Режиссер Лев Додин ставит спектакль по мотивам романа Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы".