Истребители Балтфлота провели воздушные бои над морем

Учебные воздушные бои с самолетами условного противника провели летчики истребительной эскадрильи морской авиации Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в полетах участвовали экипажи самолетов Су-27 и Су-30СМ. Они должны были выполнить в небе комплекс различных элементов боевой подготовки, на разных высотах и в различное время суток.

Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров. Летчики в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Мероприятие было плановым, маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря, подчеркнули в ведомстве.

Тем временем

Накануне прошло плановое учение и у вертолетчиков Балтийского флота. Экипажи десятка палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ соединения морской авиации БФ выполнили задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в морском полигоне флота. По замыслу учения, вражеская субмарина намеревалась нарушить морские коммуникации Балтийского флота.