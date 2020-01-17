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17.01.2020 23:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Лучший футболист Казахстана Исламхан находится на просмотре в "Зените"

Текст: Максим Домчев
Игрок сборной Казахстана Бауыржан Исламхан (в белой форме). Фото: Артем Коротаев / ТАСС Игрок сборной Казахстана Бауыржан Исламхан (в белой форме). Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Игрок сборной Казахстана Бауыржан Исламхан (в белой форме). Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Лучший футболист Казахстана Бауыржан Исламхан находится на просмотре в "Зените" из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал генеральный директор питерского клуба Александр Медведев.

По его словам полузащитника сборной Казахстана и бывшего футболиста "Кайрата" посоветовал посмотреть ранее выступавший в чемпионате этой страны экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин.

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"Станет ли Исламхан игроком "Зенита", зависит от того, как он покажет себя на просмотре. Это лучший игрок Казахстана последних лет, является капитаном сборной, капитаном "Кайрата" был. Я разговаривал со специалистами в Казахстане, они считают, что из действующих игроков он самый лучший. Естественно, советовались с Андреем Аршавиным по этой кандидатуре", - сказал Александр Медведев РИА Новости.

Исламхан выступает за сборную Казахстана с 2012 года. В свое время он переходил в краснодарскую "Кубань", но ни разу не вышел на поле и был отдан в аренду "Астане". В 2014 году перешел в "Кайрат".

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