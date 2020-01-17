Под Вологдой бойцовская собака покусала шестерых учеников в здании школы

В средней общеобразовательной школе № 1 города Вытегры собака бойцовской породы забежала прямо в здание и покусала шестерых учеников младших классов. Прокуратура назначила проверку, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

ЧП случилось 16 января в дневное время. Всем пострадавшим детям сразу же оказали медицинскую помощь.

Выяснилось, что собака принадлежит одной из местных жительниц. Ее сын, ученик старших классов, после случившегося вывел животное из здания школы.

Прокуратура Вытегорского района в ходе проверки даст оценку действиям как владелицы собаки, так и администрации школы, которая не обеспечила безопасность детей в здании учебного заведения.