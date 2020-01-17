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17.01.2020 12:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В калининградском аэропорту открылась выставка ретроавтомобилей

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба АО "Аэропорт "Храброво" Фото: Пресс-служба АО "Аэропорт "Храброво"
Фото: Пресс-служба АО "Аэропорт "Храброво"

Экспозиция раритетной отечественной и иностранной техники открылась в здании аэровокзала калининградского аэропорта Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на выставке можно увидеть семь автомобилей и четыре мотоцикла, предоставленные Авторетроклубом Калининграда.

Фото: Тагир Раджавов
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Старейший экспонат - немецкий Hanomag Sturm 1936 года выпуска - снимается в кино, участвует в выставках и фестивалях. У автомобиля необычная история - ездил по Кенигсбергу, участвовал в войне, был взят в качестве трофея, а сейчас вновь вернулся в бывшую столицу Восточной Пруссии.

Рядом можно увидеть еще двух "немцев" - Mercedes 110 200 D 1965 года выпуска и 115 200 D - 1973-го, а также "француза" - Citroen 2 CV 1965 года. Эта одна из самых массовых моделей мирового автопрома была в числе первых иномарок в Калининградской области: ее ввезли сюда больше 30 лет назад, в 1989 году.

Отечественное машиностроение представлено одним из самых популярных автомобилей СССР - "Москвичом М-407" 1960 года выпуска. Есть здесь и два легендарных "ГАЗ 21" разных модификаций - 1963 и 1964 годов выпуска, цвета "тиффани" и серый.

В экспозиции также есть мотоциклы Иж 350 1951 года, "ЯВА 350-638" 1988 года, "Ковровец" К-125 1951 года и "Ковровец" К -175 1960 года выпуска. Выставка будет действовать до 13 марта.

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