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17.01.2020 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге семь человек пострадали в аварии с автобусом

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: https://vk.com/spb_today Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе сегодня, 17 января, произошла авария с участием автобуса.

Известно, что ДТП случилось около трех часов дня в районе дома 27 на Пулковском шоссе (Московский район Петербурга). Легковой автомобиль BMW столкнулся с автобусом ПАЗ, ехавшим впереди него в попутном направлении.

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Судя по появившимся в соцсетях снимкам с места происшествия, удар был довольно сильным - у BMW серьезно смята передняя часть, сработали подушки безопасности.

В результате аварии семь человек - водитель и пассажир легкового автомобиля, а также пятеро из десяти пассажиров автобуса - получили травмы.

В ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что серьезно никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина также прокомментировала аварию. По ее данным, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Четверо из них доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелизде, трое - в Городскую больницу №26.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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