В Петербурге семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Санкт-Петербурге на Пулковском шоссе сегодня, 17 января, произошла авария с участием автобуса.

Известно, что ДТП случилось около трех часов дня в районе дома 27 на Пулковском шоссе (Московский район Петербурга). Легковой автомобиль BMW столкнулся с автобусом ПАЗ, ехавшим впереди него в попутном направлении.

Судя по появившимся в соцсетях снимкам с места происшествия, удар был довольно сильным - у BMW серьезно смята передняя часть, сработали подушки безопасности.

В результате аварии семь человек - водитель и пассажир легкового автомобиля, а также пятеро из десяти пассажиров автобуса - получили травмы.

В ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что серьезно никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина также прокомментировала аварию. По ее данным, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Четверо из них доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелизде, трое - в Городскую больницу №26.