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17.01.2020 16:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге нашли загадочную картину-перевертыш

Текст: Николай Грищенко

В штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге обнаружена двухсторонняя картина неизвестного художника. На лицевой стороне изображен пожилой мужчина, а на оборотной - портрет молодого военного.

Фото: Northumbria University and the Bowes Museum
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Искусствоведам также неизвестно, кто изображен на картине-перевертыш. Сохранилась лишь подпись художника "В.И." и дата - 1944 год.

Как сообщает пресс-служба РГО, второе изображение, написанное в технике гризайль, было неизвестно сотрудникам музея и открылось только после снятия картины на реставрацию.

"Мы не нашли в архивах ни акта передачи, ни акта приема - никакой документации, которая бы проливала свет на историю этого портрета", - рассказал заведующий музеем РГО Сергей Белых.

Однако ученые рассчитывают раскрыть тайну картины с помощью изучения архивных данных, так как пожилой человек нарисован с государственными наградами. На его пиджаке изображена звезда Героя социалистического труда, два ордена Ленина и значок депутата.

После реставрации картина будет размещена таким образом, чтобы оба портрета были видны посетителям.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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