В ДТП с участием свыше 15 машин под Краснодаром погиб человек

Один человек погиб и еще трое пострадали в массовой аварии возле города Адыгейска, находящемся рядом с Краснодаром. Здесь в четверг утром столкнулись свыше 15 автомобилей.

ДТП произошло на трассе М-4 "Дон". Правоохранители называют предварительную причину аварии - сильнейший туман и гололед. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по республике, на месте происшествия сейчас работают экстренные службы, сюда прибыл министр МВД Адыгеи генерал-майор Владимир Алай.

Наряды ДПС регулируют движение, которое затруднено не только из-за ДТП, но и сложных погодных условий. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.