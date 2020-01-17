Крым увеличит торговый оборот с Сирией

Крым расширяет ассортимент продукции, экспортируемой в Сирийскую Арабскую Республику. Созданный для этих целей торговый дом распространяет географию двусторонних партнерских связей на другие регионы России. Об этом рассказал глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

На протяжении последних лет Крым традиционно отправляет в Сирию зерно. В этом году, по данным премьера республики, новые поставки могут начаться уже весной. В общей же сложности в 2020 году Крым планирует поставить в сирийские порты 250 тысяч тонн различного зерна. Через Крым в Сирию с периодичностью один раз в два - три месяца будут отгружаться крупные партии подсолнечного масла. Разовый объем партии, поставляемой в САР из других регионов РФ, составит 5500 тонн.

Кроме того, Крым экспортирует в страны Ближнего Востока удобрения, продукцию химических предприятий, строительные материалы и оборудование, электротехническую продукцию. Начнет поставки своих изделий в Дамаск Керченский металлургический комбинат. Из САР в Крым уже поступили несколько партий оливкового масла, цитрусовых, сухофруктов, овощей и орехов.

- Для более успешного взаимодействия c сирийской стороной открыт филиал Крымско-Сирийского торгового дома в Дамаске, - рассказал Юрий Гоцанюк. - В августе прошлого года крымская делегация приняла участие в 61-й сессии Дамасской международной ярмарки, на которой было подписано несколько соглашений о сотрудничестве.

По данным Крымской таможни, в минувшем году Крым экспортировал свыше 170 категорий различной продукции. Наибольшая доля в экспорте республики приходится на продовольственные товары и продукцию сельского хозяйства. На втором месте в рейтинге экспорта - химический комплекс, за ним следуют поставки машин, оборудования и транспортных средств. Наибольшая доля крымского экспорта приходилась на страны СНГ. Больше всего Крым экспортировал свою продукцию на Украину, в Республику Беларусь и Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья лидерами экспорта продукции из Крыма были Сирия, Китай, Турция, Монголия, Индия.