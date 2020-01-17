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17.01.2020 15:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опубликована культурная программа Российского инвестиционного форума

На официальном сайте Российского инвестиционного форума опубликована культурная программа мероприятия. Участники Форума смогут посетить музеи и парки города Сочи, также в городе пройдет ряд приемов и вечерних мероприятий.

Одним из ключевых событий культурной программы Форума станет открытие Зимнего международного фестиваля искусств под художественным руководством Юрия Башмета в Зимнем театре. С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а с 2017 года стал членом Международной театральной лиги "Шелковый путь". Билеты гости и участники Форума приобретают самостоятельно.

Фото: Предоставлена фондом "Росконгресс".
Появились детали деловой программы Российского инвестиционного форума

В отеле "Богатырь" состоятся два приема: Торжественный прием Оргкомитета 12 февраля и прием для СМИ 13 февраля.

Еще один торжественный прием, "OPEN SPACE", пройдет 13 февраля в ресторане "Байкал" - его организуют Фонд Росконгресс, "Территория инноваций" и "ЭР-Телеком Холдинг". В музыкальной программе вечера - выступление певицы Светланы Лободы и сет от DJ SMASH.

В дни проведения Российского инвестиционного форума по беджу участника можно посетить Музей истории города-курорта Сочи, Музей спортивной славы Сочи, Сад Дерева Дружбы, а также выставку "Чудеса мультимедиа" в Сочинском художественном музее.

Российский инвестиционный форум состоится 12-14 февраля в Сочи. Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте: rusinvestforum.org.

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