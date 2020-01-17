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17.01.2020 17:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые посещаемые святые источники в России

Текст: Анна Юркова
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Определена десятка самых посещаемых святых источников в России. Рейтинг составлен сервисом Tvil.ru по результатам опроса пользователей социальных сетей накануне православного праздника Крещения Господня, который отмечают в ночь с 18 на 19 января.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Список возглавили святые источники в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области и "Гремячий ключ" в Сергиево-Посадском районе Московской области. Пользователи отдали за них наибольшее число голосов - 22,5 процента.

Дивеево является одним из духовных центров православного паломничества: на территории сосредоточено большое количество святых источников, в том числе старинный Казанский. По преданию он относится ко времени мурзы Дивея, владевшего здешними землями в XVI столетии. Источник "Гремячий ключ" также имеет уникальную историю - его основал преподобный Сергей Радонежский, и сегодня он представляет собой целый комплекс из купелей и храмов.

На третьем и четвертом местах, куда чаще всего ездят туристы, оказалось озеро священномученика Климента в Инкермане в Севастополе и Оптина Пустынь в Калужской области - за них проголосовали 15 и 10 процентов соответственно.

За село Ташла Самарской области и поселок Каложицы Ленинградской области высказались 7,5 процента респондентов, за  Никитский мужской монастырь в Переславле-Залесском и монастырь "Крестовая пустынь" со святым источником, расположенным в сочинском селе Солохаул под Сочи, - проголосовали 5 процентов.

Замыкают топ-10 село Пощупово Рязанской области и Пустынь Феодосия Кавказского в Новороссийске - их одобрили 2,5 процента.

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