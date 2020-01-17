У севастопольцев изъяли арсенал огнестрельного оружия

В Севастополе у двух местных жителей 45 и 42 лет обнаружен и изъят целый арсенал неучтенного оружия времен Великой Отечественной войны.

По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ по РК и Севастополю, оперативники насчитали в двух гаражных боксах 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патрона, три ручные гранаты и восемь единиц холодного оружия.

Никаких документов на выявленное оружие у владельцев арсенала не было. Сами они рассказали, что добывали артефакты во время раскопок или покупали у других граждан. Часть товара планировали продать в виде сувениров.

Сейчас в отношении "черных копателей" возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.