У севастопольцев изъяли арсенал огнестрельного оружия

Новости

Сериал "Охотник за разумом" Дэвида Финчера может быть закрыт 12:45
Сергей Лавров ответил, останется ли он министром 12:39
Рогозин: США будет сложно потянуть расходы на пуск новой лунной ракеты 12:38
Названы регионы России с дорогой и дешевой землей 12:26
Лавров подчеркнул важность конференции по Ливии в Берлине 12:26
Джеймс Бонд не будет женщиной 12:23
На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 26 боевиков 12:15
"Синяя Армада" России признана вне конкуренции по итогам "Дакара" 12:10
В Кирове осуждена женщина, оставившая дома умирать дочь от голода 12:09
В калининградском аэропорту открылась выставка ретроавтомобилей 12:09
Лавров одной фразой прокомментировал предстоящий импичмент Трампу 12:07
Сотрудники ДПС помогли беременной добраться до роддома в Подмосковье 12:05
Крым увеличит торговый оборот с Сирией 11:55
Суд утвердил соглашение между редактором газеты и мэрией Урюпинска 11:50
В Москве появились новые легковые эвакуаторы 11:49
Лавров: США манипулируют выдачей виз в ООН 11:48
Проект о зампреде Совбеза рассмотрят в приоритетном порядке 11:39
Японию в 2019 году посетили 120 тысяч россиян 11:32
Отец случайно застрелил сына на охоте в КЧР 11:31
В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения 11:30
Япония ужесточит контроль накануне Олимпиады в связи с обнаружением пневмонии 11:25
В Амурской области в аварии с автокраном пострадали семь человек 11:15
В Самарской области из-за погодных аномалий распустилась сирень 11:13
Роспотребнадзор по Москве подтвердил санитарную безопасность купелей 11:11
В Омске проверили 1700 торговых точек на сбыт снюсов 11:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
17.01.2020 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У севастопольцев изъяли арсенал огнестрельного оружия

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым

В Севастополе у двух местных жителей 45 и 42 лет обнаружен и изъят целый арсенал неучтенного оружия времен Великой Отечественной войны.

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
В Ленинском районе Крыма ФСБ обнаружила схрон боеприпасов

По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ по РК и Севастополю, оперативники насчитали в двух гаражных боксах 12 единиц огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, винтовки и пистолеты), 33 боевых патрона, три ручные гранаты и восемь единиц холодного оружия.

Никаких документов на выявленное оружие у владельцев арсенала не было. Сами они рассказали, что добывали артефакты во время раскопок или покупали у других граждан. Часть товара планировали продать в виде сувениров.

Сейчас в отношении "черных копателей" возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
В МИД РФ оценили предложения Лондона по новой ядерной сделке с Ираном
На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 26 боевиков
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Роспотребнадзор по Москве подтвердил санитарную безопасность купелей