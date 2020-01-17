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17.01.2020 10:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Краснодаре из-за тумана задержали три и отменили два авиарейса

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В аэропорту Краснодара из-за сильнейшего тумана по состоянию на 10.00 утра задержали вылет трех авиарейсов. Еще два отменены. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани города.
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- На вылет задержано три рейса: в Санкт-Петербург авиакомпании "Азимут", в Москву авиакомпании "Победа" и в Минск авиакомпании Belavia. Рейсы авиакомпаний "Турецкие авиалинии" в Стамбул и "Аэрофлот" в Москву отменены, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

В компании-операторе уточнили также, что еще одно воздушное судно находится на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону.

По данным метеослужбы, ожидалось, что улучшение погоды произойдет в районе 10.00 утра, однако к этому времени туман только сгустился.

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