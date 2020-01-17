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17.01.2020 14:53
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге составит 83 млрд рублей

Текст: Светлана Добрынина
Общий объем финансирования подготовки и проведения всемирных студенческих игр, которые должны пройти в Екатеринбурге летом 2023 года, по проектным расчётам составят 83 миллиарда рублей. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил сегодня на пресс-конференции.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Из этих средств объем вложений из региональной казны составит 12 миллиардов. Остальное - средства из федерального бюджета и от частных инвесторов. Федеральное финансирование , по словам главы региона, начнется не раньше следующего года: после того, как уральцы предоставят полную проектную документацию всех объектов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Объекты Универсиады-2023 станут украшением Екатеринбурга

- Мы действуем в сжатые сроки. Если Универсиаду в Казани готовили семь лет, то Екатеринбургу необходимо уложиться в три года. Но это крупное спортивное мероприятие международного уровня оставит региону богатое наследие, - сказал Евгений Куйвашев.

В первую очередь - свердловские вузы получат новые площади для образовательной , научной деятельности и жизни студентов: уральский университет может стать одним из крупнейших в стране. Кроме того, в Екатеринбурге появится новая спортивная и транспортная инфраструктура, расширится международный аэропорт Кольцово, чтобы принимать не менее 16 миллионов пассажиров в год (сейчас - 10 миллионов). Губернатор привел один из примеров наследия - огромная фабрика-кухня, которая во время универсиады будет обеспечивать едой спортсменов, а после игр переключится на обслуживание школ и больниц.

Справка "РГ"

32-я Всемирная летняя универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Право на проведение масштабного молодежного международного соревнования город выиграл весной 2019 года. Участие в студенческих играх примут представители восемнадцати видов спорта.

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