Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге составит 83 млрд рублей

Общий объем финансирования подготовки и проведения всемирных студенческих игр, которые должны пройти в Екатеринбурге летом 2023 года, по проектным расчётам составят 83 миллиарда рублей. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил сегодня на пресс-конференции.

Из этих средств объем вложений из региональной казны составит 12 миллиардов. Остальное - средства из федерального бюджета и от частных инвесторов. Федеральное финансирование , по словам главы региона, начнется не раньше следующего года: после того, как уральцы предоставят полную проектную документацию всех объектов.

- Мы действуем в сжатые сроки. Если Универсиаду в Казани готовили семь лет, то Екатеринбургу необходимо уложиться в три года. Но это крупное спортивное мероприятие международного уровня оставит региону богатое наследие, - сказал Евгений Куйвашев.

В первую очередь - свердловские вузы получат новые площади для образовательной , научной деятельности и жизни студентов: уральский университет может стать одним из крупнейших в стране. Кроме того, в Екатеринбурге появится новая спортивная и транспортная инфраструктура, расширится международный аэропорт Кольцово, чтобы принимать не менее 16 миллионов пассажиров в год (сейчас - 10 миллионов). Губернатор привел один из примеров наследия - огромная фабрика-кухня, которая во время универсиады будет обеспечивать едой спортсменов, а после игр переключится на обслуживание школ и больниц.

Справка "РГ"

32-я Всемирная летняя универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Право на проведение масштабного молодежного международного соревнования город выиграл весной 2019 года. Участие в студенческих играх примут представители восемнадцати видов спорта.