Названы регионы России с дорогой и дешевой землей

Цены на землю упали на 7,7 процента. При этом из 78 крупных российских городов в сорока стоимость участков выросла.

"С декабря 2018 по декабрь 2019-го в среднем по стране больше других потеряли в цене участки под индивидуальное жилищное строительство - 7,7 процента. Сельхозземля подешевела на 3,4 процента", - говорится в исследовании портала Domofond.ru.

Итак, где приобрести клочок земли стало дороже? Возглавляет этот список Владивосток: стоимость здесь выросла в среднем на 57,9 процента - со 150 тысяч рублей за сотку до 236 842. Второе место - у Санкт-Петербурга: 28,7 процента роста (до 100 078 рублей). Почти столько же - всего на 0,1 процента меньше - рост в Чебоксарах, где к концу прошлого года сотка стоила 75 тысяч рублей.

Прибавила земля в цене и в Нижнем Новгороде, Вологде, Саранске, Грозном и Петрозаводске. А замыкают десятку Нижний Тагил и Новороссийск: в обоих случаях динамика составила плюс 20 процентов. Правда, цены в городах за сотку сильно отличаются: 30 тысяч рублей на Урале против 200 тысяч в курортном центре.

"В 28 крупных городах цены на землю снизились. Диапазон падения составил от 1,3 процента в Томске до 17,4 в Москве", - говорят аналитики.

В этом рейтинге также Сургут, Тольятти, Ростов-на-Дону и другие.

Среди городов-миллионников в тройку лидеров по росту цен вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск - от 28,7 до 18,6. Чуть отстала в темпах Самара, где цены поднялись на 18,4 процента.

Крупные уральские мегаполисы - Екатеринбург и Челябинск - продемонстрировали рост в 13,6 и 8,3 процента соответственно.

Стабильностью отличается Краснодар, где стоимость за год не изменилась и осталась в районе 150 тысяч рублей за сотку.