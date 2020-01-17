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17.01.2020 16:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале засудили турфирму за замену экскурсии в храм на водочный завод

Текст: Татьяна Казанцева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Культурный досуг жительницы Красноуфимска и ее семьи в новогодние каникулы оказался омрачен работниками турагентства. Женщина купила двухдневный автобусный тур из Перми в Великий Устюг. За три путевки она заплатила 32 500 рублей. И готовилась, в том числе, к обзорной экскурсии по городу с посещением храма Прокопия Праведного.

Фото: iStock
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Однако уже после того как автобус выехал из Перми, гид проинформировал туристов об изменении программы первого дня. Вместо запланированного знакомства с храмом экскурсантов повезли на завод Северной Черни, затем доставили их в салон фабрики, а завершилось это путешествие в магазине Устюгского ликеро-водочного завода.

Как передает пресс-служба Свердловского областного суда, женщину не устроили такие изменения в программе. По ее словам, поездка была запланирована с целью духовно-познавательного обогащения ребенка, а ее заменили коммерческой программой. Она также пожаловалась на выезд из Перми раньше запланированного времени и некомфортный автобус. Вернувшись, она направила претензию в адрес турфирмы, но ее оставили без удовлетворения.

Тогда женщина подала иск в Красноуфимский районный суд с требованием возмещения убытков турфирмой "вследствие оказания туристической услуги ненадлежащего качества". Она просила вернуть 15 тысяч рублей от стоимости тура, взыскать неустойку за нарушение срока удовлетворения законных требований потребителя в размере 67 900 рублей, убытки в размере 3 342 рублей за консультационные услуги, 2 500 рублей за такси до Перми из-за вынужденного проезда до места начала экскурсионного тура. Также Дарья просила суд взыскать с турагентства компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф.

В процессе рассмотрения дела требования истицы выросли - она попросила еще 2 тысячи рублей за составление нотариальной доверенности и 7 тысяч рублей за оплату услуг представителя. Также по ее ходатайству в качестве соответчика судом было привлечено туроператор, а третьим лицом в процессе выступило Управление Роспотребнадзора.

Красноуфимский райсуд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Истец обжаловала это решение в Свердловском облсуде. Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции об отказе во взыскании убытков и неустойки. Согласно ответу принимающей стороны, турист участвовала в экскурсионном туре, воспользовалась услугами в полном объеме. Отметили также, что истца проинформировали о праве туроператора изменить время выезда и экскурсионную программу.

Однако при этом суд первой инстанции не учел, что туроператор не представил никаких доказательств своевременного доведения до истца информации по изменению экскурсионной программы первого дня. А это ограничило право женщины на выбор услуги и на отказ от предложенной услуги до выезда из Перми.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В итоге судебная коллегия сочла, что права истца были нарушены. И в соответствии с законом "О защите прав потребителей" она имеет право на взыскание компенсации морального вреда. Так как изменение пункта программы является единственным доказанным нарушением со стороны ответчика, все остальные претензии не нашли подтверждения, поэтому судебная коллегия отменила решение Красноуфимского районного суда в части отказа во взыскании с турагентства компенсации морального вреда и штрафа. В результате Дарья получит лишь компенсацию морального вреда (3 тысячи рублей) и полуторатысячный штраф. В остальной части решение оставлено без изменений.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Туризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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