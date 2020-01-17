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17.01.2020 13:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые объяснили аномально теплый январь на Урале

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аномально теплая погода с дневными плюсовыми температурами, пришедшая на Урал на этой неделе, объясняется мощным атлантическим воздействием, которое в последний раз наблюдалось более 20 лет назад, пояснила доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатерина Пестрякова.

Фото: iStock
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- Это мощный приток с Атлантики, так называемый западный перенос. Особенно сильно он повлиял на европейскую территорию, где на многих станциях вообще не замерзла почва или замерзла всего на 1-2 сантиметра. Хотя обычно промерзает до 0,5 метров, а на Урале и до двух. В Челябинске такая теплая зима была в 96-97 годах, когда пришёл Азорский антициклон. В принципе, сильные оттепели до +6 градусов на Урале случаются раз в пять-шесть лет, но такого продолжительного тепла в самом холодном зимнем месяце мы не припомним, - сообщила Екатерина Пестрякова.

В ближайшее время ситуация нормализуется,  и февраль будет холоднее января. Но и от него особенно суровых морозов ждать не стоит.

По наблюдениям ученых, изменение климата происходит довольно быстро. Каждое десятилетие становится теплее на 0,43 градуса. А в  России это происходит в 2,5 раза быстрее за счет того, что большая часть страны - суша, а у неё другая теплоемкость, чем у воды.

По мнению Пестряковой, деятельность человека не является определяющим фактором глобального потепления. Эмиссия углекислого газа, конечно, влияет, но это не основной фактор, так как CO2 утилизируется Мировым океаном. При недостатке океан отдает углекислый газ, а при избытке - поглощает.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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