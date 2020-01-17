В Челябинской области в составе снюсов обнаружен мышьяк

В Челябинской области лабораторные исследования изъятых из торговли снюсов выявили повышенное содержание мышьяка. Роспотребнадзор передал материалы проверок в правоохранительные органы, сообщил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

- По результатам экспертизы смесей, реализуемых в торговле, установлено, что данная продукция представляет угрозу для здоровья граждан, в смесях обнаружено значительное превышение мышьяка - вещества, относящегося к чрезвычайно опасным соединениям, - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего в ходе прошедших в январе проверок было арестовано 238 партий никотинсодержащей продукции. 27 из них - иностранного производства, преимущественно из Швеции. В ведомстве уточнили, что все изъятые снюсы находились в реализации с нарушением требований к маркировке, без товаросопроводительных документов, подтверждающих её происхождение, качество и безопасность.

Сумма административного штрафа по статье о "Нарушение требований технических регламентов" (часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ) составляет от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

По фактам причинения вреда жизни и здоровья граждан материалы в отношении продавцов переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты обращаю внимание, что бестабачные никотиновые смеси (сосательные, жевательные) - аналог запрещенного в Российской Федерации снюса. В технологии их приготовления используется не табак, а смеси мяты и трав, пропитанных никотином. За 5-10 минут рассасывания такой смеси в организм поступает от 20 миллиграммов никотина (выкуренная сигарета дает 1,5 миллиграмма). В итоге никотиновая зависимость развивается молниеносно.