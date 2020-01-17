"РГ" открыла перекрестный год России и Киргизии акцией в Баткене

Центральноазиатское представительство издания правительства РФ открыло перекрестный год России и Киргизии в самом южном регионе горной республики - Баткенской области. В ее административном центре, городе Баткене высажена аллея "Российской газеты" - более двух десятков голубых тянь-шаньских елей.

В символичной акции приняли участие руководители области и города, студенты местных вузов.

- У нас есть поговорка - "Киргизстан начинается с Баткена", - заявил полномочный представитель правительства республики в области Акрам Мадумаров. - Поэтому очень символично, что перекрестный год России и Киргизии начинается с посадки аллеи "Российской газеты" именно в Баткене.

Эта аллея - уже четвертая, открытая в Киргизии "Российской газетой". Первая, березовая, появилась несколько лет назад в столице республики - городе Бишкеке, в парке Победы имени Героя Советского союза Даира Асанова. Вторая чуть позже была заложена в городе Оше. Ею украсили парк имени Токтогула Сатылганова - старейший объект культуры и отдыха южной столицы. Третьим городом Киргизии, где появилась аллея "Российской газеты", стал Нарын - самый высокогорный город республики. Три десятка тянь-шаньских елей, кленов и тополей высадили в прошлом году по соседству с монументом героям Великой Отечественной войны.