Рогозин: США будет сложно потянуть расходы на пуск новой лунной ракеты

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин считает, что американская сверхтяжелая ракета SLS будет дорогой даже для экономики США. "Такие расходы на пуск сложно будет потянуть даже США с их мощной экономикой", - написал он в Twitter.

Кстати, американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал стопроцентной трагедией сверхтяжелую ракету SLS, создаваемую NASA. Об этом он тоже написал в Twitter. По словам Маска, главная проблема SLS в том, что она не многоразовая. Ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом запуске. Между тем, сверхтяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX имеет многоразовые блоки (два боковых и один центральный), которые возвращаются на Землю.

Первый запуск SLS был перенесен на 2020-2021 годы из-за технических проблем. Ракету планируется использовать для запуска корабля Orion для облета Луны и высадки астронавтов на поверхность спутника.

"Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" еще более конкурентоспособным. В этом вопросе сложно не согласиться с Илоном Маском", - говорит Рогозин.