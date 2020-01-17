Росавиации потребуется три дня на изучение инцидента в Домодедово

"В Росавиации сформирована комиссия по расследованию обстоятельств и причин этого серьезного инцидента. Она приступила к работе и в течение трех дней изучит записи бортового магнитофона, что происходило в кабине экипажа, записи регистратора полетных данных, видеозаписи того, что происходило на вышке командно-диспетчерского пункта в аэропорту "Домодедово", изучит фразеологию радиообмена между диспетчером и экипажем, работу радиотехнических средств в аэропорту "Домодедово", - сказал Нерадько.

Он также добавил, что посадки на недостроенные взлетно-посадочные полосы периодически случаются, в каждом случае надо тщательно разбираться. Но в целом это свидетельствует, что предпосадочная подготовка экипажа не была проведена должным образом.

По результатам анализа в этом случае также будет сделано заключение о причинах события, отметил руководитель Росавиации.

Ранее ведомство сообщило о начале расследования обстоятельств "серьезного инцидента", связанного с посадкой самолета иркутской авиакомпании в аэропорту Домодедово.

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Домодедово 16 января 2020 года. Расследование проводится в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.

По данным производителя таких самолетов компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), технических неисправностей на воздушном судне не было, и посадка прошла в штатном режиме.

Самолет выполнял рейс из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ). Экстренная посадка была произведена на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово.