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17.01.2020 10:18
Рубрика: Экономика

Как не попасть на удочку мошенников, снимая деньги в банкомате

Текст: Ольга Игнатова
Сегодня в России, по данным ЦБ РФ, установлено более 200 тысяч банкоматов. И многие из них мошенники пытаются использовать для того, чтобы незаконным путем снять деньги граждан.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Как напоминают в Центре цифровой экспертизы Роскачества, способов воровства денег через банкоматы масса. Например, установка считывателей карт - скиммеров, которые не заметны на первый взгляд. Они тайно считывают платежные данные непосредственно с карты, когда владелец вставляет ее банкомат.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Таким образом мошенники получают возможность сделать дубликат карты и снять с нее деньги. Могут устанавливаться на банкомат и скрытые видеокамеры (размером всего несколько миллиметров), направленные на клавиатуру, либо просто размещаются накладные клавиатуры. Эти устройства запоминают вводимый пин-код.

Для того, чтобы сохранить средства, эксперты советуют пользоваться банкоматами, которые установлены не на улице, а внутри банка. В банках везде видеокамеры, преступники не захотят на них "засветиться".

Лучше избегать пользоваться банкоматами, расположенными в отдельных помещениях, доступ к которым осуществляется с улицы, а на входе используется специальный магнитный замок. Это может быть уловка мошенников.

Можно проверить банкомат на наличие устройств-скиммеров (накладок на картоприемники - отверстий, куда вставляются карты). Такое приспособление, считывающее данные карты, как правило, не плотно прилегает к корпусу банкомата, шатается. Его несложно обнаружить. На клавиатуре также могут быть накладки, которые крепятся на скотч или клей.

Если обнаружились устройства злоумышленников, не стоит снимать их с банкомата. Правильнее сразу же позвонить в банк, которому принадлежит банкомат. Если человек уже воспользовался банкоматом, но заподозрил неладное, нужно позвонить в банк, сообщить о своих подозрениях и заблокировать карту.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Эксперты отмечают, что нельзя вставлять карту в банкомат, на экране которого написано "Вставьте карту". Мошенники могли активировать функцию перевода денег, и вставка карты с вводом пин-кода запустят механизм перевода. Надо вставлять карту только тогда, когда на экране появилась заставка банка. Нельзя вынимать забытые другими клиентами карты. Вполне вероятно, что это мошенническая схема, при которой подразумевается, что сразу объявится хозяин карты со "свидетелем" и обвинит в воровстве денег с его счета.

Эксперты по безопасности также рекомендуют не разговаривать по телефону с неизвестными, которые просят произвести какие-либо операции через банкомат, и ни под каким предлогом не совершать то, о чем они просят. Но не забывать подключать в своем телефоне смс-информирование о проводимых транзакциях.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Роскачество

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