"Роскосмос" впервые застраховал "пакетом" все пуски к МКС

По словам Павла Шутова, в 2019 году реализована практика "пакетного" страхования космических рисков, причем по нескольким видам страхования. Впервые одним комплексным договором обеспечено страхование стартовых комплексов сразу двух космодромов: Байконур и Восточный. Пакетным договором застрахована гражданская ответственность при проведении 16 запусков по Федеральной космической программе 2019-2020 годов и отдельным договором застрахована ответственность для 15 запусков по программе OneWeb.

"Пакетом" застрахована вся программа запусков к МКС 2020 года. Единым договором застрахованы ракеты-носители, грузовые и пилотируемые корабли во время полета и стыковки к станции. Кроме того, частично подготовлены материалы для пакетного страхования ракет-носителей и космических аппаратов по программе запусков 2021 года.

Почему пакетное страхование - правильное и своевременное решение? Оно, как пояснил президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, позволяет зафиксировать цены на умеренном уровне. Цены и условия не будут меняться даже в случае аварий и иных негативных рыночных факторов. "Да и общий принцип "оптом дешевле" работает и в данном случае", - сказал Шутов.

В декабре Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав "Роскосмоса") застраховал запуски шести кораблей "Прогресс МС" и "Союз МС" на общую сумму 17,5 миллиарда рублей. Страховщиками выступили компании "АльфаСтрахование" и "Мегарусс-Д".

Как известно, Россия закончила 2019 год без космических аварий. При этом, - заметил эксперт, - общая ситуация на международном рынке космического страхования в прошлом году была непозитивной. Взрывом закончился пуск европейской ракеты "Вега" с космическим аппаратом FalconEye-1 в июле, произошла авария китайского спутника Chinasat-18 в августе, произошли неполадки на космическом аппарате Eutelsat 5 West B в октябре. Запуск последнего аппарата был проведен российской ракетой "Протон-М" и разгонным блоком "Бриз-М", однако нештатная ситуация не связана с работой российской космической техники. Для российской тяжелой ракеты это было 19-й подряд безаварийный пуск.