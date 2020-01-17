Россия начинает экспорт говядины в Китай

Россия в ближайшее время начнет экспортные поставки говядины в Китай.

"Китайской стороной были аттестованы для поставок в КНР два российских предприятия - производителя говядины. Поставки с этих предприятий возможны с 17 января 2020 года", - рассказали в Россельхознадзоре.

Подписанию протокола предшествовала длительная процедура оценки российской системы надзора в отношении говядины, а также согласования текста протокола.

Как рассказал" РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, переговоры о поставках велись больше семи лет.