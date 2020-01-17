Россия начинает поставки говядины в Китай

Россия получила право продавать свою говядину на самый перспективный рынок - в Китай.

"Китайской стороной были аттестованы для поставок в КНР два российских предприятия - производителя говядины. Поставки с этих предприятий возможны с 17 января 2020 года", - сообщили в Россельхознадзоре. Разрешение получили ООО "Брянская мясная компания", входящее в АПХ "Мираторг", и ГК "Заречное" из Воронежской области.

"Подписанию протокола предшествовала длительная процедура оценки российской системы надзора в отношении говядины, а также согласования текста протокола", - отметили в Россельхознадзоре.

Вообще переговоры по этому вопросу шли больше семи лет, рассказал "Российской газете" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Экспортироваться будут в основном бескостные отруба, причем речь идет и о продаже премиальной говядины. Это, в определенном смысле, победа, особенно, если учесть, что десять лет назад один россиянин в среднем ел всего 12 килограммов говядины в год, и это было, как правило, мясо старых и больных коров. По итогам 2019 года, по экспертным оценкам, среднедушевое ежегодное потребление говядины в России составит 15 килограммов. И нашу говядину ждут уже и в заграничных ресторанах.

"В Китае есть платежеспособное население, много туристов и ресторанов для них. В Шанхае и других больших городах есть рестораны европейского типа, где могла бы продаваться и наша премиальная говядина. Но также мы готовы поставлять и обычную говядину, как для переработки, так и в непереработанном виде", - отметил Сергей Юшин.

Объемы поставок эксперт пока не называет. Рынок мяса волатильный, напоминает он. Длительные периоды роста мировой торговли могут сменяться падениями. К тому же поставки не начинаются одномоментно, это длительный процесс согласований и регистрации различных документов, объемы растут постепенно. "Мы начинали с экспорта нескольких десятков тонн российского мяса птицы в Китай в месяц. А сегодня поставляем туда ежемесячно около 10 тысяч тонн. То есть, экспорт растет в геометрической прогрессии. Буду осторожен в оценках. Но, если бы Россия продала в Китай в 2020 году около 10 тысяч тонн говядины - это был бы сильный результат", - сказал Сергей Юшин.

По словам руководителя НМА, начало поставок российской говядины - это еще один шаг на пути возможного открытия рынка Китая для нашей свинины в будущем.

Стоит отметить, что покупка мяса Китаем в других странах по темпам роста обошла импорт всех другие основные продовольственные товары. По данным Таможенного управления Китая, импорт одной только говядины вырос почти на 60 процентов - до 1 миллиона 660 тысяч тонн. Это, впрочем, неудивительно - из-за африканской чумы свиней Китай потерял около 40 процентов поголовья хрюшек. Поэтому сейчас КНР увеличивает импорт всех видов мяса. Например, неделю назад российские предприятия впервые получили возможность поставлять в Китай субпродукты индейки.

При этом, по предварительным оценкам НМА, экспорт российской говядины по всем странам в 2019 году может составить около 9 тысяч тонн. Вместе с тем Россия импортировала около 370 тысяч тонн говядины. Сами мы произвели по итогам года примерно 1 миллион 625 тысяч тонн говядины, то есть столько - сколько Китай только импортировал.

Конечно, прогнозируемый российский экспорт в 10 тысяч тонн в этом объеме - капля в море. Но мы не Америка и не Австралия, которые лидируют по производству говядины. "Кстати, проблемы, с которыми сталкивается Австралия из-за пожаров, может расширить наши экспортные возможности. Но будет иметь значение курс рубля. Если он будет оставаться таким же сильным или укрепляться, это будет негативно влиять на экспортные возможности", - отметил Сергей Юшин.

По оценкам Минсельхоза, Россия может зарабатывать на экспорте говядины примерно 200 миллионов долларов в год. В 2019-м, наша страна получила возможность поставлять это мясо в Бразилию, которая сама лидирует по экспорту говядины в мире.

Вместе с тем конкуренция на мировом рынке усиливается. Производство говядины будут наращивать в Аргентине, Парагвае и США. Это серьезные конкуренты, но у российских предприятий есть существенные преимущества, связанные с минимальным использованием различных препаратов при производстве мяса. Например, не все мясо той же Бразилии можно назвать отвечающим стандартам безопасности еды, принятым в большинстве стран. Россельхознадзор неоднократно выявлял в нем рактопамин - стимулятор роста мышечной массы. В России его использовать запрещено. Нашим преимуществом может стать и минимальное использование или полный отказ от антибиотиков при производстве мяса.