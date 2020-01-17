Россия увеличила вложения в американский госдолг

Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries). Это следует из статистики, опубликованной американским минфином.

Объем вложений вырос на 796 миллионов долларов США и составил в конце ноября 11,491 миллиарда долларов. Россия понемногу увеличивает вложения в американский госдолг с августа 2019 года.

При этом в целом российские вложения в казначейские обязательства Минфина США находятся на очень низком уровне по сравнению с недавним прошлым. Россия начала масштабную распродажу US Treasuries в 2018 году после введения очередного пакета санкций со стороны США. В апреле 2018 года вложения упали сразу с 96,1 до 48,7 миллиарда долларов. В мае масштабная распродажа продолжилась, объем российских вложений в американский госдолг упал до 14,9 миллиарда долларов.