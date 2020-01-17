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17.01.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, чем занимались в новогодние каникулы

Текст: Марина Гусенко
63% россиян не хотели бы, чтоб новогодние каникулы сократили. Это выяснили специалисты службы исследований компании HeadHunter в ходе опроса (результаты есть в "РГ").
Фото: Артём Коренюк / РИА Новости Фото: Артём Коренюк / РИА Новости
Фото: Артём Коренюк / РИА Новости

Больше всего тех, кто согласился бы с сокращением новогодних каникул, среди представителей производственной сферы (43%), а также жителей Новосибирской (37%) и Волгоградской (35%) областей.

Фото: iStock
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

21% работающих по найму продлили себе каникулы за счет отпусков или отгулов: 7% вышли или планируют выйти на работу позже, 14% ушли на каникулы раньше.

52% работающих сообщили, что в течение новогодних каникул им не приходилось работать. 14% работали постоянно, 34% - время от времени.

При этом подавляющее большинство респондентов провели каникулы дома (85%). 11% путешествовали по России, ездили за границу только 4%.

За границей чаще бывали представители банковской сферы (8%), а также соискатели из Москвы и Тульской области (по 6%).

Подробности читайте в ближайшем номере "РГ".

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